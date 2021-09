A scuola in sicurezza: in tutta la provincia vaccinato con prima dose l’85% dei 16-19enni, il 90% a Bari

BARI – Pronti a tornare a Scuola nella massima sicurezza, grazie al vaccino. A meno di due settimane dall’avvio ufficiale delle lezioni in Puglia, il prossimo 20 settembre, studenti e studentesse baresi hanno superato in anticipo l’”esame” della vaccinazione.L’85% dei ragazzi compresi nel gruppo 16-19 anni, esattamente 43.611 su circa 51mila che frequentano le scuole superiori o si sono appena maturati e in parte stanno per affrontare l’Università, ha già ricevuto la prima somministrazione di vaccino anti-Covid. Il picco è stato raggiunto nella città di Bari con il 90%: 10.695 giovanissimi vaccinati con prima dose su circa 11.900. Anche rispetto alla copertura completa, la campagna è molto avanti: più di sei ragazzi su 10, il 64%, sono stati immunizzati. E a Bari questa soglia cresce sino al 67%.Risultati raggiunti in virtù del lavoro svolto dal Nucleo Operativo Aziendale Vaccini e dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari che hanno impresso una doppia accelerazione alla campagna vaccinale, prima con l’avvio dell’accesso libero per gli under 19 in tutti gli hub, poi con la “chiamata attiva” organizzata in stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche, particolarmente impegnate nel sensibilizzare la popolazione in età scolare.Anche allargando l’analisi al target dei 12-19enni, del resto, i numeri parlano chiaro: il 78%, ossia 77.156 dei quasi 99mila giovanissimi, ha usufruito della prima somministrazione di vaccino anti-Covid e quasi la metà, il 47%, ha completato il ciclo di immunizzazione. Percentuali ancora più alte nella città di Bari, dove la risposta dei ragazzi e delle ragazze è stata convinta: 83% vaccinato con prima dose, in termini assoluti 19.368 su 23.447, e quasi 1 su 2 (49%) interamente immunizzato.L’obiettivo di mettere in sicurezza la Scuola, insomma, è davvero vicinissimo, anche nel confronto con le statistiche nazionali per lo stesso target: in Italia - dato aggiornato al 7 settembre - il 59,3% dei 12-19enni è stato vaccinato con una dose e il 38,5 con dose doppia o unica.