- Fabio Vincenti, ex sindaco di Surbo (Le) fino allo scioglimento per mafia avvenuto nel 2018, è morto in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, mentre percorreva la via Adriatica, forse a causa di un malore avrebbe perso il controllo del mezzo ed invaso la corsia opposta, terminando la propria corsa in una scarpata.