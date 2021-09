Barletta, si dimette sindaco Cannito

BARLETTA - Il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, ha rassegnato le dimissioni, "in virtù della crisi politica che si è venuta a creare negli ultimi mesi", ha scritto in una nota."Auspico - si legge nella nota del primo cittadino - una ricomposizione del quadro politico al fine di portare a termine le tante opere in cantiere, per il bene della città e nell'interesse esclusivo dei cittadini barlettani", ha aggiunto Cannito, socialista, eletto a giugno del 2018 a capo di una coalizione di liste civiche.