Basket, Happy Casa Brindisi: infortunio per l'americano Wes Clark

FRANCESCO LOIACONO - Nell’ Happy Casa Brindisi infortunato l’americano Wes Clark. Il giocatore non potrà giocare oggi alle 17 a Trieste nella prima giornata di A/1 di basket maschile. Potrebbe rientrare se tutto andrà bene alla quarta o alla quinta giornata di campionato verso la fine di Ottobre. Il tecnico dei pugliesi Frank Vitucci ha una rosa molto competitiva. Potrà contare a Trieste sugli americani Josh e Nick Perkins sull’altro americano Jeremy Chappell sull’americano Nathan Adrian sull’ italo-argentino Lucio Redivo e sugli italiani Alessandro Zanelli e Riccardo Visconti. Nel Trieste ci sarà l’ex Adrian Banks.

Non potrà giocare l’altro ex Luca Campogrande infortunato. Il coach dei friulani Frank Ciani avrà a disposizione Fabio Mian l’americano Corey Sanders il maliano Sagaba Konate Ludovico De Angeli e Alessandro Lever. Per l’ Happy Casa Brindisi sarebbe importante iniziare il torneo con una vittoria,