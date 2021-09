Basket, le prossime partite dell' Happy Casa Brindisi tra Campionato e Champions League

(Happy Casa Brindisi Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Sarà un periodo molto intenso per l’ Happy Casa Brindisi fino al 18 Ottobre fra il Campionato di A/1 di basket maschile e la Champions League. Si inizia domenica prossima 26 Settembre con la prima giornata di A/1 alle 17 a Trieste. Si prosegue sabato 2 Ottobre alle 20 al “Pala Pentassuglia” con il Sassari. Mercoledì 6 Ottobre l’esordio in Champions League nel Girone G alle 20,30 in casa con gli israeliani dell’ Hapoel Holon.

Sabato 9 Ottobre la squadra di Frank Vitucci giocherà alle 20 a Tortona. Venerdì 15 Ottobre i pugliesi sfideranno al “Pala Pentassuglia” alle 20,30 la Fortitudo Bologna. Lunedì 18 Ottobre l’ Happy Casa Brindisi affronterà in casa in Champions League alle 20,30 i rumeni del Cluj. Il tecnico Frank Vitucci potrà contare su cestisti di sicuro affidamento come Alessandro Zanelli Mattia Udom Riccardo Visconti Alessandro Guido Jeremy Chappell Wes Clark Josh Perkins Nick Perkins Myles Carter e Nathan Adrian.