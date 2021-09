Tennis, le qualificazioni agli Australian Open 2022 non si disputeranno a Melbourne

FRANCESCO LOIACONO - Anche nel 2022 le Qualificazioni agli Australian Open non si disputeranno a Melbourne come è successo nel 2021 per i problemi legati al Covid 19. Lo ha deciso l’organizzatore Craig Tiley. Le qualificazioni uomini si svolgeranno ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi a Gennaio 2022 in una data da stabilire forse nei primi giorni di Gennaio 2022, quelle femminili a Dubai negli Emirati Arabi nello stesso periodo.

Ci saranno rigidi controlli in Australia dopo le qualificazioni per rispettare il protocollo sanitario anti Covid e i tennisti e le tenniste dovranno osservare un periodo di quarantena come nel 2021. Molto probabile che gli Australian Open si disputino a Melbourne dalla metà alla fine di Gennaio 2022.