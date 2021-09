Basket: Supercoppa l'Happy Casa Brindisi vince 76-66 col Sassari e vola in semifinale

(via Happy Casa Brindisi Fb)





Terzo quarto, Chappell 38-31 per i pugliesi. Logan tiene in gara Sassari però 40-36 Happy Casa. Benzius, 48-45 per i sardi. Adrian, Brindisi trionfa 52-48. Quarto quarto, Udom 58-50 per i pugliesi. Redivo allunga, 63-52. Zanelli, 66-54. L’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto, 76-66 tutta la partita e si qualifica per la semifinale che si giocherà Lunedì 20 Settembre. Successo meritato per la squadra di Frank Vitucci. Migliori marcatori, nell’ Happy Casa Brindisi Nick Perkins 21 punti e Gaspardo 11. Nel Sassari Bendzius e Logan 16 punti.

Nei quarti di finale della Supercoppa Italiana di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 76-66 a Casalecchio di Reno in provincia di Bologna col Sassari. Primo quarto, Nick Perkins 13-6 per i pugliesi. Burnell tiene in corsa Sassari ma 13-9 Happy Casa. Di nuovo Nick Perkins, 15-12 per la squadra di Frank Vitucci. Chappell, Brindisi prevale 18-14. Secondo quarto, Redivo 23-14 per i pugliesi. Chappell, 25-16. Nick Perkins e Gaspardo, Brindisi si impone di nuovo 34-25.