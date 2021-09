"La mobilitazione contro i doppi turni di ingresso a scuola nella città metropolitana continua"

BARI - Le segreterie unitarie di Puglia e di Bari, di FLC-Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal e Gilda, hanno inviato, come da intese raggiunte nella riunione tenutasi a margine del sit-in di protesta del 17 settembre u.s., la richiesta di allargamento al prefetto di Bari del tavolo regionale sulla ripartenza, già convocato per martedì 21 settembre p.v. o, in ogni caso, di una riunione cui partecipino tutti gli attori coinvolti. Così in una nota le sigle sindacali riunite.Lo stato di agitazione dell'intera categoria - prosegue la nota - non si arresterà sino a quando, per la città metropolitana di Bari, non verrà condivisa una soluzione che rispetti le esigenze delle scuole, delle famiglie e degli alunni e che sia una vera alternativa ai doppi turni con 100 minuti di slittamento degli ingressi a scuola.