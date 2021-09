La riforma del fisco di Draghi partirà dal catasto

Ma il tema è spinoso ed i partiti sono febbricitanti per la amministrative del 3 e 4 ottobre che rendono ogni intesa in maggioranza più faticosa.



Secondo alcune fonti di Governo, l'ipotesi più accreditata è che l'esecutivo metta in campo una riforma inizialmente più '"light" a partire dal tema più divisivo: il catasto. Inserendo nella delega dei principi ispiratori che si limitino ad indicare la direzione verso la quale l'esecutivo vuole andare su un tema, quello del valore degli immobili, che attende una riforma dal 1989.

ROMA - Archiviato l'obbligo del Green pass sul luogo di lavoro, si apre la fase due del suo governo Draghi, che si apre nel segno della polemica con la riforma del fisco. Nei prossimi giorni, infatti, sulla delega il Mef e Palazzo Chigi accelereranno dopo le cautele delle ultime settimane visto che la riforma, nel cronoprogramma iniziale del Pnrr, era indicativamente prevista prima della pausa estiva.