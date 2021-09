Bellomo: "Gli elogi di Emiliano non vengano usati per speculazioni politiche ai danni della Lega Puglia"

BARI - "Non capita spesso che stando all’opposizione si ricevano gli elogi dalla maggioranza. E’ questo il caso del riconoscimento che Emiliano ha tributato all’azione del nostro segretario nazionale Matteo Salvini. Per chi si impegna in politica, con passione, avere un leader nazionale apprezzato è sempre motivo di soddisfazione oltre che un esempio da seguire, ancor più quando la stima viene riconosciuta dagli avversari di campo politico. E sottolineo avversari". Così in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Davide Bellomo."L’elogio - prosegue Emiliano -, che ritengo più che giusto, non deve però essere confuso o peggio ancora essere usato a pretesto per speculazioni politiche ai danni della Lega Puglia. Il solco del nostro percorso locale è tracciato chiaramente in Consiglio regionale, non servono eccessivi sforzi per comprenderlo, basta vedere gli atti consiliari. Rivendico con orgoglio lo stile costruttivo con cui il gruppo consiliare, che ho l’onore di guidare, compie il suo ruolo di opposizione. Polemizziamo con forza con la maggioranza a guida Emiliano, ma senza eccessi o grida utili solo alla mera propaganda politica. La nostra concretezza è testimoniata dalle numerose proposte di legge regionali che abbiamo presentato negli ultimi mesi in Consiglio. Il bene dei pugliesi prima di tutto, e credo che per farlo non basti solo lo scontro, magari duro e continuo, tra partiti di opposizione e maggioranza ma si debba passare dal confronto serio e chiaro, senza fare sconto alcuno. Noi siamo su questa linea e dall’opposizione continueremo a farci sentire nel pieno rispetto del mandato elettorale ricevuto. Emiliano ha riconosciuto che Matteo Salvini ha una visione per il paese, sarebbe bello se lui e i suoi assessori si rendessero conto che la Lega ha anche una visione per la Puglia e si rendessero più disponibili a collaborare per il bene pubblico", conclude Emiliano.