Brindisi e Torchiarolo, al via il Raduno del Lambretta Club Puglia

Il Lambretta Club Puglia che vanta centinaia di soci iscritti provenienti da tutta la Puglia e proprietari del famoso scooter italiano restaurato alla perfezione, quest'anno raggiunge un importante traguardo, compie i vent'anni dalla sua fondazione. Si è deciso di festeggiare questo importantissimo traguardo nella città di Brindisi e di Torchiarolo, organizzando un Raduno Regionale.





I festeggiamenti partiranno sabato 18 settembre da piazza Castello a Torchiarolo e proseguiranno a Brindisi domenica 19 settembre partendo dal parcheggio situato in viale Aldo Moro di fronte all’Automobile Club Brindisi dove si vedranno accorrere da diverse parti della Regione i soci e gli appassionati a bordo delle loro Lambrette.

Il programma delle giornate sarà molto interessante sia dal punto di vista paesaggistico che culturale, infatti sabato 18 si partirà con l’inaugurazione di una rotonda dedicata agli appassionati delle Lambrette e la benedizione dei caschi presso il Duomo di Torchiarolo mentre domenica 19 dopo le iscrizioni si proseguirà a Brindisi con la sfilata lungo i corsi principali, una sosta al Palazzo Nervegna per ammirare la colonna e la domus romana per poi arrivare sul lungomare Viale Regina Margherita, dove è prevista una sosta presso le scalinate delle colonne romane e al termine sempre in sella alle famose Lambrette si arriverà al ristorante Pescheria del Porto per consolarsi con un lauto pranzo.

"L’associazione nata per unire gli appassionati delle due ruote e valorizzare le bellezze del territorio ha raggiunto vent’anni di vita che sicuramente continueranno ad aumentare. Ringrazio i Sindaci di Brindisi e di Torchiarolo che hanno patrocinato l’iniziativa" sostiene Mauro Verardo Presidente del Lambretta Club Regionale "ma soprattutto mi preme sottolineare la preziosa collaborazione dell’ass. Emma Taveri e dell’inesauribile Angelica Marescotti che sono riuscite a far rientrare questa iniziativa in uno dei bellissimi eventi dell’estate brindisina".

Per ulteriori informazioni e/o adesioni tutti gli appassionati o i proprietari di una Lambretta, possono contattare il numero +393358189380/3397587718 oppure scrivere alla mail lambrettaclub-puglia@libero.it o visitare la pagina Facebook "Lambretta Club Puglia".