Calcio: nuova avventura del settore giovanile dell'Audace Trinitapoli

Da qualche settimana ha avuto inizio una nuova avventura dell’Audace Trinitapoli del Presidente Giampiero Landi presso lo stadio Comunale di Via Mare.Si sono radunati i ragazzi Allievi e Giovanissimi che disputeranno i campionati provinciali che avranno inizio dal 19 settembre 2021 salvo nuove disposizioni, riservato alle proprie categorie agli ordini di mister Tonio Landi per la categoria Allievi e il nuovo mister Antonio Foscarini per i giovanissimi coadiuvati da Antonio Giannino in qualità di preparatore dei portieri e un folto gruppo di dirigenti che affiancheranno la società in questa nuova esperienza e subito dopo saranno aperte le iscrizioni per tutta l’attività di base.Da sempre noi lavoriamo – ci dice il presidente Landi Giampiero- per un futuro per tutti i ragazzi che avranno voglia di crescere apprendendo il nostro stile di comportamento ovvero serietà, rispetto per tutti in special modo con i pari età delle squadre avversarie e rispetto per tutti i dirigenti e le istituzioni calcistiche.