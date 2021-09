Consorzio Arneo, Mazzotta: “Basta ritardi, subito bonifica del canale Patri”

BARI - “Passano i mesi, ma nonostante i nostri appelli ancora non sono state effettuate le operazioni di pulizia e manutenzione del canale Patri di Brindisi. Avevamo sottoposto la questione al Comune, ma senza successo, perciò oggi non ci resta che richiamare il Consorzio Arneo alle sue funzioni e responsabilità, provvedendo alla bonifica del canale". Così in una nota il consigliere regionale di Forza Italia, Paride Mazzotta con il consigliere comunale di Brindisi, Gianluca Quarta."Non vorremmo dover assistere - prosegue Quarta - ad allagamenti, alluvioni e danni ingenti assolutamente evitabili, visto che abbiamo chiesto con sollecitudine di compiere gli interventi necessari. Del resto, nonostante l’inedia del Comune di Brindisi, bisognerebbe valutare se procedere contro il Consorzio in caso di prolungata inadempienza: quando c’è da battere cassa ed esigere pagamenti dai cittadini, l’Arneo è sempre molto operativo… ergo, ci aspettiamo la stessa efficienza anche quando si tratta di erogare i servizi a cui è preposto a beneficio degli agricoltori e di tutta la comunità”.