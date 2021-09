Covid Puglia: +164 casi e nessun decesso

Sono 3.298 le persone attualmente positive, 187 quelle ricoverate in area non critica, 19 i pazienti in terapia intensiva.

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 164 nuovi casi di infezioni da Covid-19 su 13.391 test con un'incidenza pari all'1,2%. Non si sono registrati nuovi decessi.I nuovi casi infetti sono così ripartiti: in provincia di Bari 57, nella Bat 21, in provincia di Brindisi 5, nel Foggiano 21, in provincia di Lecce 51, nel Tarantino 6, residenti fuori regione 1, provincia in definizione 2.