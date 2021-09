E' scomparso il prof.Franco Paparella

BARI - E' scomparso il noto avvocato barese Franco Paparella. Il sindaco Antonio Decaro esprime il proprio cordoglio e quello della città di Bari per la scomparsa del docente: "Oggi ci ha lasciato il professor Paparella, avvocato e ordinario di diritto amministrativo, punto di riferimento per la comunità giuridica e accademica, uomo riservato e grande cultore della bellezza. Insieme a sua moglie Silvana ha vissuto gli anni straordinari della Galleria Bonomo, che ha proiettato Bari sulla scena internazionale della cultura, in particolare dell'arte contemporanea. Ai sui figli Dodo ed Elena va il mio abbraccio più affettuoso".