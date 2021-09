Europa League: ko la Lazio, pareggia il Napoli. Vince la Roma in Conference League

(via Ss Lazio fb) FRANCESCO LOIACONO - In Europa League nel Girone E la Lazio perde 1-0 fuori casa col Galatasaray. Decisivo nel secondo tempo al 21’ l’errore del portiere Strakosha che devia nella propria porta un pallone respinto da Luiz Felipe. Nel Girone C Il Napoli pareggia 2-2 a Leicester. Nel primo tempo al 9’ gli inglesi passano in vantaggio con Perez, tiro al volo di destro. Al 19’ raddoppia Barnes, tiro di sinistro. Al 24’ il Napoli riapre la gara con Osimhen, velocissimo con un pallonetto a superare il portiere Schmeichel. Al 42’ la squadra di Luciano Spalletti pareggia con Osimhen di testa su cross di Politano. In Conference League nel Girone C la Roma travolge 5-1 in casa il Cska Sofia.

Nel primo tempo al 10’ il Cska Sofia passa in vantaggio con Carey, tiro di destro. Al 25’ pareggia Pellegrini con un tiro da fuori area. Al 38’ la squadra di Josè Mourinho passa in vantaggio con El Shaarawy, tiro di destro su passaggio di Shomurodov. Nel secondo tempo al 17’ Pellegrini realizza la terza rete, tiro rasoterra su cross di Calafiori. Al 37’ i giallorossi segnano il quarto gol con Mancini che di sinistro insacca dopo un palo colpito da Smalling. Al 39’ la Roma sorprende per la quinta volta il Cska Sofia con Abraham, tiro da pochi metri dopo un rapido scambio con Shomurodov.