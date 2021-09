Tennis: Nadal infortunato non giocherà più nel 2021

(via Rafa Nadal fb)

FRANCESCO LOIACONO - Lo spagnolo Rafael Nadal è infortunato al piede sinistro e non giocherà più a tennis nel 2021. Nadal ha dichiarato: “Era in programma giocare a Wimbledon alle Olimpiadi e agli Usa Open. Non era prevedibile però l’ infortunio al piede sinistro. Sono stato zoppo per qualche giorno. I programmi sono fatti per non essere seguiti alla lettera. Bisogna adattarsi e seguire le cose come vengono. Ho vissuto cose fantastiche e complicate, ma ho sempre trovato il modo di uscirne. Sto migliorando ma sono consapevole di dover affrontare un processo difficile e doloroso. Sono determinato a dare tutto e a lottare di nuovo per riprendere a giocare su ottimi livelli di rendimento nel 2022”.

Lo spagnolo è numero 6 al mondo nella classifica ATP.