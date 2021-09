Green pass: verso dl unico in Cdm lavoro pubblico-privato

ROMA - Al via a Palazzo Chigi l'incontro convocato dal presidente del Consiglio Mario Draghi con i sindacati sul decreto per l'estensione del Green pass, in vista del Consiglio dei ministri di domani. Presenti per il governo anche i ministri del Lavoro Andrea Orlando, della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, della Salute Roberto Speranza e dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.Per i sindacati, i segretari generali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, ed il segretario confederale della Cisl, Angelo Colombini.Il Governo ha in studio un decreto unico, per estendere l'obbligo di Green pass da metà ottobre ai lavoratori pubblici e privati. Il provvedimento potrebbe arrivare domani sul tavolo del Cdm, salvo ulteriori approfodnimenti tecnici.