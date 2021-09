Legittimo licenziamento operazio ex Ilva: usava cellulare durante orario di lavoro

- Il Giudice del lavoro del Tribunale di Taranto, con un'ordinanza di 15 pagine, ha dato ragione all'ex Ilva per aver licenziato un operaio, del Treno Nastri 2, che avrebbe utilizzato il cellulare durante l'orario di lavoro ed interferito all'attività lavorativa di un'azienda appaltatrice rea a, suo dire, di operare con mezzi non idonei. Il giudice, nell'ordinanza, spiega che con l'uso del cellulare privato l'operaio uno specifico divieto disposto dalla società.

In merito alle presunte violazioni che l'operaio avrebbe evidenziato, l'ordinanza evidenza: "Anche ove effettivamente avesse ritenuto che alcuni dipendenti della società appaltatrice stessero espletando la propria attività lavorativa utilizzando attrezzatura non idonea, tale da poter produrre emissioni nocive e non controllate nell'ambiente di lavoro, il lavoratore avrebbe dovuto segnalare la circostanza, nei modi dovuti, al proprio preposto ovvero ai responsabili per la sicurezza. Non certo, manifestando direttamente le rimostranze e rivolgendo addirittura rimproveri nei confronti, peraltro, dei dipendenti di una società appaltatrice, agitando il cellulare, non risultando che il lavoratore in questione rivestisse alcuna particolare qualifica né possedesse alcuna specifica competenza in materia in ambito aziendale", conclude l'ordinanza.