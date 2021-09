Speranza: "Aumento significativo delle prime dosi di vaccino"

ROMA - "Ai finanziamenti del Pnrr, 20 miliardi in un colpo solo, dobbiamo affiancare quelli al fondo sanitario nazionale, per dare continuità. Un investimento strutturale lo si sta costruendo". Così il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha spiegato che "i 4 miliardi della assistenza domiciliare in gran parte andranno sul personale e servira' una crescita costante e significativa del fondo sanitario nazionale. La sfida di fondo e' trasformare la crisi in opportunita'. Il flusso dei numeri e' oggettivo e serve costruire un investimento strutturale. Poi bisogna mettere le mani sul funzionamento che e' un'eccellenza ma la lezione del Covid deve insegnarci cosa ha funzionato". ROMA - "Ai finanziamenti del Pnrr, 20 miliardi in un colpo solo, dobbiamo affiancare quelli al fondo sanitario nazionale, per dare continuità. Un investimento strutturale lo si sta costruendo". Così il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha spiegato che "i 4 miliardi della assistenza domiciliare in gran parte andranno sul personale e servira' una crescita costante e significativa del fondo sanitario nazionale. La sfida di fondo e' trasformare la crisi in opportunita'. Il flusso dei numeri e' oggettivo e serve costruire un investimento strutturale. Poi bisogna mettere le mani sul funzionamento che e' un'eccellenza ma la lezione del Covid deve insegnarci cosa ha funzionato".

"Il PNRR riduca le disparità di accesso alle cure territoriale tra le regioni piu deboli e le piu forti e il personale è una chiave essenziale". Secondo Speranza questo significa anche "investire sulle 'Case di comunità' che sono cosa diversa dalle 'Case della salute', e su questo c'è uno sforzo sul sociale con il ministro Andrea Orlando, perché dove c'è crisi sociale poi arriva anche la crisi sanitaria". "Le risorse le vogliamo mettere sul personale che farà l'assistenza domiciliare, e abbiamo bisogno quindi di una crescita costante, significativa del fondo nazionale e su questo stiamo lavorando e credo la sfida incontrerà il sostegno delle forze sociali e dei sindacati, come la Cgil. La parola prossimità, 4 miliardi sull'assistenza domiciliare, con la casa come primo luogo di cura, vuol dire più medici e infermieri che vanno nelle case ma anche piu tecnologia e capacità digitale" ha concluso."L'impegno ad aiutare i paesi piu' bisognosi donando dosi di vaccino e' fondamentale. Sul vaccino la diseguaglianza e' insostenibile e tutti dobbiamo lavorare a sostegno dei paesi piu' bisognosi". "Per farlo si deve lavorare in due modi: nell'immediato, donando le dosi, come stiamo facendo, fino a portarli a una percentuale significativa di vaccinazioni, e attraverso il sostegno tecnologico, favorendo la produzione di vaccini anche in altre zone del mondo, ma questa cosa non la fai in pochi giorni".