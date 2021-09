Msc Divina è l’undicesima unità della flotta di Msc a riprendere a navigare

GINEVRA - MSC Divina è salpata per una crociera di 3 notti dal suo nuovo homeport di Port Canaveral/Orlando negli Stati Uniti e farà rotta verso Nassau e all'isola privata della Compagnia alle Bahamas, Ocean Cay MSC Marine Reserve. MSC Divina è l'undicesima nave di MSC Crociere a riprendere a navigare accogliendo di nuovo i passeggeri a bordo.La nave si unisce dunque a MSC Meraviglia che ha già ripreso le operazioni in Florida, dove attualmente naviga da Miami verso Bahamas, Ocean Cay, Isole Cayman, Giamaica e Messico. Gli ospiti basati negli Stati Uniti hanno ora la possibilità di scegliere itinerari di 3, 4 e 7 notti da due differenti porti d'imbarco.Intanto nel Mediterraneo sono sei le navi di MSC Crociere attualmente in navigazione - MSC Seashore, MSC Grandiosa, MSC Seaside, MSC Orchestra, MSC Splendida e MSC Magnifica - con MSC Virtuosa che si unirà a loro il prossimo 22 settembre per offrire crociere di 9 notti da Genova con scali a Malaga, Cadice, Lisbona, Barcellona e Marsiglia.MSC Seaview sta invece navigando nel Mar Baltico da Kiel in Germania con crociere in Svezia ed Estonia, e MSC Bellissima sta operando nel Mar Rosso da Gedda, Arabia Saudita, verso Egitto e Giordania.