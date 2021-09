Olimpiadi e Paralimpiadi: Mattarella elogia i 109 medagliati

"Siete stati una squadra e avete emozionato gli italiani". E' racchiuso in questo passaggio l'elogio che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto agli atleti olimpici e paraolimpici, in occasione della cerimonia di consegna delle rispettive bandiere olimpiche svoltasi presso i giardini del Quirinale nel tardo pomeriggio di giovedì 23 settembre 2021.Il capo dello Stato, nel suo breve intervento, nel fare riferimento alla ripartenza post-pandemica del Paese, ha indicato nelle 109 medaglie complessivamente conquistate nei differenti Giochi Olimpici di Tokyo '21 il simbolo della rinascita e del rilancio dell'Italia sportiva e non.