Nella quarta giornata di andata di Serie B il Lecce vince 3-2 al Via del Mare con l’ Alessandria. Nel primo tempo al 12’ i salentini passano in vantaggio con Tuia di testa sugli sviluppi di un calcio d’ angolo battuto da Majer. Al 15’ pareggia Corazza, tiro di destro. Al 28’ Tuia del Lecce di testa non riesce a schiacciare in porta.Nel secondo tempo all’11’ l’ Alessandria passa in vantaggio con Ba di testa su cross di Mustacchio. Al 27’ Coda del Lecce non concretizza una buona occasione. Al 43’ pareggia Rodriguez con un tiro da fuori area su passaggio di Coda. Al 95’ il Lecce realizza il gol della vitoria con Coda, tiro da pochi metri.Primo successo in campionato per la squadra di Marco Baroni. Nella quinta giornata di andata il Lecce giocherà martedì sera alle 20, 30 fuori casa col Crotone.