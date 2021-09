Serie B: nel Lecce infortunati Pisacane e Blin

Nel Lecce si è infortunato il difensore Fabio Pisacane. Ha subito la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro ed è stato operato. E’ successo in allenamento cadendo in una buca. Incerti i tempi di recupero. Dovrebbe rientrare tra sei mesi ma la sua stagione potrebbe essere finita. Infortunato al ginocchio anche il terzino francese Valentin Gendrey nella partita pareggiata il 10 Settembre 0-0 a Benevento. Indisponibile il centrocampista francese Alexis Blin per problemi muscolari.

Il tecnico dei pugliesi Marco Baroni può contare sul regista danese Morten Blom Hjulmand il difensore Arturo Calabresi e l’attaccante Massimo Coda. Il Lecce che ha totalizzato solo 2 punti in 3 giornate non ha alternative alla vittoria nell’ incontro di sabato 18 Settembre in casa con l’ Alessandria alle 14 nella quarta giornata di andata di Serie B.