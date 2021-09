Serie C: il Bari pareggia 1-1 al San Nicola con la Paganese

Nel secondo tempo al 2’ Simeri dei galletti non concretizza una buona occasione. Al 6’ Cheddira del Bari non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 15’ Tissone dei campani colpisce la traversa. Al 31’ la Paganese pareggia con Firenze, tiro in diagonale. Per il Bari è il primo pareggio in casa.

Al 23’ Maita del Bari va vicino al gol. Al 47’ il Bari resta in dieci. Espulso Bianco per un fallo su Cretella. Al 50’ Antenucci dei biancorossi si fa parare un rigore dal portiere Baiocco concesso per un fallo di Schiavi su Di Cesare.