Serie C: il Foggia gioca a Latina, il Monopoli sfida l' Avellino

Domenica 19 Settembre si giocherà la quarta giornata di andata del girone C di Serie C. Il Foggia alle 14,30 cercherà un successo a Latina per rilanciarsi dopo la sconfitta in casa con la Turris. Mercoledì 15 Settembre la squadra di Zeman ha vinto 2-0 in casa con l’ Acr Messina e si è qualificata per il terzo turno della Coppa Italia di Serie C dove affronterà il 3 Novembre allo “Zaccheria” l’ Andria. I biancazzurri di Luigi Panarelli non hanno alternative alla vittoria alle 14,30 al “ Degli Ulivi” con la Vibonese per lasciare l’ ultimo posto in classifica.

In Coppa Italia di Serie C l’Andria ha superato 2-1 in casa dopo i tempi supplementari la Virtus Francavilla Fontana. Lunedì 20 Settembre nel posticipo delle 21 che sarà trasmesso in diretta TV da Rai Sport il Monopoli sfiderà al “Vito Simone Veneziani” l’ Avellino con l’obiettivo dei tre punti per consolidare la vetta. I biancoverdi pugliesi hanno perso 2-1 a Palermo e sono stati eliminati dalla Coppa Italia di Serie C.