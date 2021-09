Si dimette il sindaco di Barletta, Emiliano: "Da Cannito responsabilità a ricostruire maggioranza csx"

"Al fine di non lasciare Barletta senza governo nella attuale emergenza economica e sanitaria - ha aggiunto Emiliano -, il dott. Cannito mi ha comunicato inoltre la sua disponibilità a costituire una maggioranza che ricostruisca l'unità del centrosinistra e delle forze progressiste che governano la Regione Puglia. Ho preso atto di tale disponibilità comunicandola al Segretario Regionale del Partito Democratico, avv. Marco Lacarra, ai consiglieri regionali eletti nella provincia Bat, al Capogruppo alla Regione Puglia del M5S.

Al fine di verificare la fattibilità di questa ipotesi, convocherò nei prossimi giorni i consiglieri regionali di maggioranza eletti nella provincia Bat, i segretari e i responsabili dei partiti, delle liste e dei movimenti di riferimento della maggioranza alla Regione Puglia, i consiglieri comunali di Barletta che, successivamente alle dimissioni del sindaco Cannito, hanno firmato la mozione di sfiducia nei suoi confronti.

Ringrazio il sindaco Cannito per le sue comunicazioni, apprezzo il suo intento e il senso di responsabilità che ha mostrato nello svolgimento della sua funzione amministrativa".

BARI - "Ho incontrato ieri pomeriggio il sindaco di Barletta, Cosimo Damiano Cannito, che mi ha comunicato di avere rassegnato le dimissioni. Il dott. Cannito mi ha illustrato la situazione politica che ha determinato la sua decisione, precisando che l'attuale maggioranza di centrodestra non ha più i numeri sufficienti per governare la Città". Così in una nota il presidente Michele Emiliano in merito alle dimissioni del sindaco di Barletta, Cosimo Cannito.