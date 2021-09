Vaccini anche con accesso libero negli hub di Taranto e provincia, programmata la settimana dal 6 al 10 settembre

BARI - Prosegue con successo la campagna vaccinale in provincia di Taranto dove oltre il 78% dei cittadini di età superiore ai 12 anni ha ricevuto almeno una dose, con alcuni comuni che hanno già raggiunto l’obiettivo dell’80%. Così in una nota Mino Borraccino, consigliere del Presidente della Regione Puglia per il coordinamento del Piano Taranto.

Nel capoluogo jonico, infatti, è vaccinato con almeno una dose il 78,6% dei residenti di età superiore ai 12 anni; a Manduria il 76,1%, Avetrana l’80,6%, Fragagnano il 76,5%, Lizzano il 74,5%, Maruggio il 74,7%, Sava il 74,8% e Torricella il 74,4%; a Grottaglie è stato raggiunto l’obiettivo dell’80% degli over 12 vaccinato, a Carosino e a Faggiano la percentuale è del 78,4%, Leporano 77,1%, Monteiasi 79,9%, Montemesola 79%, Monteparano 79,1%, Pulsano 76,3%, Roccaforzata 82,6%, San Giorgio Ionico 77,6% e San Marzano di San Giuseppe 79,4%, Castellaneta 76,8%, Ginosa 74,9%, Laterza 83,3%, Palagianello 77,3%; a Massafra il 78,3%, Mottola 77,5%, Palagiano 75,7% e Statte 79,1%, Martina Franca 81%, Crispiano l’82,7%.

Per la prossima settimana, da lunedì 6 a venerdì 10 settembre, la Asl Taranto ha riorganizzato le aperture degli hub vaccinali garantendo gli appuntamenti già fissati e prevedendo anche, nelle giornate caratterizzate da un numero minore di prenotazioni, degli open day, nel corso dei quali si potrà accedere anche alla vaccinazione “a sportello”, quindi senza prenotazione, da parte di tutti i cittadini che abbiano già compiuto 12 anni, con vaccino Pfizer.

Ad accesso libero sarà altresì possibile recuperare la 2^ dose Pfizer in caso di appuntamenti fissati nei giorni precedenti e non rispettati.

La programmazione nei Centri vaccinali della provincia di Taranto è la seguente:

-hub Arsenale M. M. di Taranto operativo con prenotazione da lunedì 6 a venerdì 10 dalle 9.00 alle 18.00, accesso a sportello martedì 7 e giovedì 9 settembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00;

-hub SVAM di Taranto, operativo con prenotazione da lunedì 6 a venerdì 10 dalle 9.00 alle 16.00, e anche con accesso diretto giovedì 9 e venerdì 10 settembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00;

-hub di Ginosa operativo con prenotazione lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8 e venerdì 10 settembre dalle 9.00 alle 16.00 e giovedì 9 dalle 9.00 alle 14.00; accesso “a sportello” martedì 7 e venerdì 10 settembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00;

- hub di Grottaglie operativo con prenotazione lunedì 6,martedì 7,mercoledì 8, venerdì 10 dalle ore 9.00 alle 16.00; senza prenotazione martedì 7 e venerdì 10 settembre dalle 10,00 alle 16,00; prevista chiusura giovedì 9 settembre con gli eventuali appuntamenti spostati con comunicazione telefonica agli interessati;

-hub di Manduria operativo con prenotazione lunedì 6, martedì 7, giovedì 9 e venerdì 10 dalle 9.00 alle 16.00 e mercoledì 8 dalle 9.00 alle 14.00, mentre accesso libero martedì 7 e giovedì 9 settembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00;

-hub di Martina Franca, operativo con prenotazione lunedì 6, mercoledì 8 e giovedì 9 dalle 9.00 alle 16.00, e a sportello lunedì 6 e giovedì 9 settembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00; centro vaccinale chiuso martedì 7 e venerdì 10;

-hub di Massafra operativo da lunedì 6 a venerdì 10 dalle ore 6.00 alle 16.00, accesso libero giovedì 9 e venerdì 10 settembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

Tutti i centri vaccinali saranno chiusi sabato 11 e domenica 12 settembre 2021.