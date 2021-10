10 ottobre '76 - 10 ottobre '21: Bari-Turris compie 45 anni

Al vantaggio campano, siglato da Bertagna al 39', i biancorossi risposero con la doppietta di Biloni al 79' e al 54', per poi rimontare definitivamente all'85' con la rete di Florio. Alla speranza di poter ripetere questo precedente, per il Bari si associa anche quella legata alla scomparsa del maltempo.





Secondo le previsioni meteorologiche, esso potrebbe permanere su Bari a ridosso e durante la partita, con la probabilità di scoraggiare quel massiccio afflusso della tifoseria biancorossa al San Nicola, rilevato in occasione del derby con il Monopoli.

I corsi e ricorsi storici del calcio fanno al caso anche di Bari-Turris. La gara di cartello dell'ottava giornata del Girone C della Serie C 2021-22, in programma a partire dalle ore 17.30 di domenica 10 ottobre 2021, torna a disputarsi nella stessa data di 45 anni fa. Il 10 ottobre 1976 al della Vittoria, sempre in C e per il quinto turno del campionato 1976-77, il Bari riuscì a battere la Turris per 3-1.