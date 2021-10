A16 Napoli - Canosa: chiusure notturne del tratto Grottaminarda - Candela

ROMA - Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, in orario notturno, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:-dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 6:00 di giovedì 4 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela in entrambe le direzioni, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto e in direzione di Napoli. Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio "Calaggio sud" e "Calaggio nord", situate all'interno del suddetto tratto; -dalle 22:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, verso Napoli, con contestuale chiusura dell'area di servizio "Calaggio nord".In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:-verso Canosa/A14 Bologna-Taranto:per le lunghe percorrenze - per chi è diretto verso la Puglia, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, si potrà proseguire sulla SS90 verso Foggia fino a Bovino e poi sulla SR1, con rientro sulla A16 alla stazione di Candela, per proseguire in direzione di Canosa/A14 Bologna-Taranto; per il traffico locale diretto a Vallata e zone limitrofe, percorrere la SP235 Fondo Valle Ufita; -verso Napoli, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Candela, si potranno seguire le indicazioni per Bovino per poi immettersi sulla SR1 verso Bovino/Napoli e proseguire sulla SS90 fino a Grottaminarda, dove si potrà entrare sulla A16, per proseguire in direzione di Napoli.Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.