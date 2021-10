Assonautica Bari: Marino è il nuovo presidente

BARI - Luigi Maurino è il nuovo presidente dell’Assonautica Territoriale di Bari. Eletto per acclamazione durante l'assemblea dei soci, sostituisce Antonio Ranieri, che per sei anni ha guidato l'associazione.Al suo fianco nel nuovo consiglio direttivo i consiglieri Luigi Bergamasco, che continuerà a coprire il ruolo di vicepresidente; Antonio Briscese; Donato Gargano; Domenico Modugno; Roberto Ranito; Agostino Tortorella; Pasquale Triggiani; Marcello Zaetta e il presidente uscente Antonio Ranieri. Luigi Concordia è stato nominato revisore unico.Trentotto anni il neo presidente di Assonautica Bari Luigi Maurino è agente marittimo specializzato nel settore yachting ed opera, con la sua società e attraverso partecipate, nei porti di Venezia, Pesaro, Termoli, Bari e Brindisi.Dopo l’elezione Maurino ha illustrato ai soci le linee guida che intenderà perseguire durante il mandato dedicando le energie nella crescita e nello sviluppo delle attività dell'associazione barese con una attenzione particolare alle discipline sportive nautiche e delle attività professionali legate al comparto della blue economy.Il presidente uscente Ranieri dopo aver sentitamente ringraziato la CCIAA di Bari, ed in particolare il Presidente Ambrosi, il consiglio direttivo e il vicepresidente Bergamasco per l’impegno profuso e la collaborazione fornita durante il suo mandato di presidenza, ha informato i soci circa gli ambiziosi obiettivi recentemente indicati dalla nuova compagine direttiva dell’Assonautica Nazionale, evidenziando gli importanti scenari che inevitabilmente coinvolgeranno l’azione futura delle sezioni territoriali. Ha quindi augurato buon lavoro al nuovo presidente Maurino ed ai nuovi consiglieri del direttivo.