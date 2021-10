Atto intimidatorio alla Cgil di Galatina, Uil Lecce: “Guardia resti alta, il sindacato confederale non si farà intimidire”

“Ci auguriamo – aggiunge - che le indagini in corso risalgano presto ai responsabili di questa azione deplorevole. È necessario mantenere alta la guardia, ma il Sindacato confederale non si farà intimidire, come dimostrato nella grande manifestazione unitaria e antifascista del 16 ottobre scorso a Roma”.

LECCE - La UIL di Lecce esprime solidarietà e vicinanza alla Cgil provinciale per l’atto intimidatorio ai danni della sede sindacale di Galatina scoperto nella mattinata di oggi. “Un nuovo preoccupante episodio che conferma il clima di tensione nei confronti dei sindacati dopo gli scontri di Roma”, sottolinea il segretario generale UIL Lecce, Salvatore Giannetto.