Bari, al via il censimento permanente 2021

L’Istat, pertanto, ha selezionato a campione un elenco di indirizzi da censire inviando ai relativi residenti una lettera con le istruzioni per l’autocompilazione del questionario online. In alternativa, i cittadini interessati saranno contattati direttamente dagli operatori comunali che somministreranno di persona il questionario con l’ausilio di dispositivi informatici. Si ricorda, infatti, che partecipare al censimento è un obbligo di legge.



Per qualunque informazione o chiarimento è possibile rivolgersi al Centro Comunale di Rilevazione - CCR presso gli uffici di Statistica e Toponomastica del Comune di Bari, in largo Fraccacreta 1, secondo piano (stanze 5-7), o telefonare ai numeri 080 577 3740 - 3391 - 3368 - 3316 - 3353 - 3348.



Per ulteriori informazioni visitare il sito www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni.

BARI - L’Istituto Nazionale di Statistica - Istat rende noto che lo scorso 1° ottobre ha preso il via il Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021, articolato in due rilevazioni campionarie, Areale e da Lista.