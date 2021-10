Basket: il Tortona vince 79-77 a Brescia

(via Derthona Basket fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella seconda giornata di A/1 di basket maschile il Tortona prossimo avversario dell’ Happy Casa Brindisi vince 79-77 a Brescia. Primo quarto, Sanders 3-0 per i piemontesi. Wright, 10-8. Mascolo, 20-19. Il Tortona prevale 22-20. Secondo quarto, Filloy 24-23 per i piemontesi. Mascolo, 33-29. Petruccelli, 38-35 per i lombardi. Di nuovo Petruccelli, il Brescia si impone 40-37. Terzo quarto, Gabriel 42-37 per i lombardi. Macura impatta per i piemontesi, 44-44. Della Valle, 52-51 Brescia. Mascolo, il Tortona trionfa 63-58.

Quarto quarto, Cannon 65-58 per i piemontesi. Mitrou Long tiene in partita i lombardi, però 65-60 Tortona. Daum, 72-62. Wright, 74-72. Daum, il Tortona vince questo quarto e 79-77 tutta la partita. Successo importante per i piemontesi. Migliori marcatori, nel Tortona Daum 16 punti e Wright 11. Nel Brescia Della Valle 21 punti e Mitrou Long 12. Nella terza giornata di andata il Tortona giocherà sabato 9 Ottobre alle 20 in casa con l’ Happy Casa Brindisi.