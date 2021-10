Bari, conclusa con successo l’iniziativa “Le giornate insieme a te per l’ambiente” di Mc Donald's

BARI – Oltre 150 volontari e 58 sacchi, pari a 200kg, di rifiuti raccolti: questi i numeri dell’iniziativa di McDonald’s “Le giornate insieme a te per l’ambiente”, patrocinata dal Comune di Bari, che si è svolta ieri nel capoluogo pugliese. Una giornata dedicata alla lotta contro gli effetti del littering, ossia l’abbandono dei rifiuti, che ha interessato le aree del lungomare cittadino.I dipendenti McDonald’s, insieme alle loro famiglie e i cittadini, hanno dedicato il loro tempo per riqualificare le aree cittadine, grazie al patrocinio del Comune di Bari, del Municipio 1 e della Città Metropolitana, alla collaborazione di Amiu Puglia e alla partecipazione dell'ASD Tigri Rugby Bari.Quella di Bari è una delle 100 tappe nazionali coinvolte nel progetto, per il quale i ristoranti McDonald’s si fanno promotori del coinvolgimento di associazioni e cittadini, unendo le forze per un unico obiettivo: contribuire alla pulizia di parchi, strade, spiagge e piazze, a seconda delle esigenze specifiche di ogni Comune.“Le giornate insieme a te per l’ambiente” si inseriscono in un percorso virtuoso verso la transizione ecologica che McDonald’s ha intrapreso ormai da diversi anni a partire dai suoi ristoranti in termini di Packaging e Waste & Recycling. Ne sono un esempio l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la collaborazione con Comieco per lo sviluppo di un nuovo sistema per garantire la riciclabilità del packaging in carta e la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori nei ristoranti.Inoltre, attraverso questa iniziativa, McDonald’s rinnova la propria vicinanza ai territori in cui opera con i suoi oltre 610 ristoranti e l’impegno dei 140 licenziatari, imprenditori fortemente radicati nelle comunità locali.