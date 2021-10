Bari-Foggia: derby di Puglia su Rai Sport

L'emittente di Stato trasmetterà dal San Nicola, a partire dalle ore 20.30 di mercoledì 20 ottobre 2021, sul canale 57 del digitale terrestre, la diretta in chiaro del confronto di cartello del decimo turno della Serie C 2021-2022. Il derby sarà una gara particolare anche per il Foggia che, galvanizzato dall'1-0 al Monopoli, cercherà il colpaccio a Bari per accedere all'alta classifica del Girone C.

Puntare alla quaterna interna, dopo le vittorie contro Monterosi, Monopoli e Turris, inframezzate dal pareggio con la Paganese. Un obiettivo che il Bari dovrà centrare, battendo il Foggia in un derby di Puglia che sarà caratterizzato dalla sola presenza della tifoseria barese con circa 20.000 sostenitori biancorossi e dall'assenza dei tifosi foggiani. A consolarli provvederà Rai Sport, a seguito del divieto di trasferta imposto dalla Prefettura di Bari, su indicazione dell'Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive.