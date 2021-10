Bari-Turris, il galletto prova la fuga nel Girone C

(via Ssc Bari fb)





Se al successo precedentemente menzionato e ottenuto dalla Turris si aggiungono i precedenti pareggi ottenuti dai campani al San Nicola (0-0 in Serie D, il 14 ottobre 2018 e 1-1 in Serie C, il 10 gennaio 2021), per il Bari ci sarà quella motivazione in più che gli consentirebbe di allungare la vetta della classifica con 7 punti di vantaggio sulla compagine di Torre del Greco. Ottenere altri 3 punti casalinghi, a otto giorni di distanza dall'1-0 al Monopoli, per il Galletto potrebbero segnare anche l'inizio della fuga, in attesa dei confronti con Foggia, Catanzaro, Avellino e Palermo, quali squadre che potrebbero ancora risalire verso i quartieri alti della graduatoria del raggruppamento centromeridionale.

- Gli esami non finiscono mai. Il titolo di una delle celebri commedie di Eduardo De Filippo si addice al Bari che, dopo aver vinto il derby con il Monopoli al San Nicola, dovrà sostenere l'esame Turris a partire dalle ore 17.30 di domenica 10 ottobre 2021. La compagine campana, alla luce del 3-1 inflitto al Latina nel settimo turno del Girone C della Serie C 2021-22, si presenta con un biglietto da visita non indifferente e che dovrà essere letto dai galletti con la massima attenzione, per non interrompere la striscia positiva di risultati inanellata nelle prime sette giornate di questo campionato.