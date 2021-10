Basket: il Cremona vince 94-78 in casa col Varese

(via Vanoli Basket Cremona fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella quarta giornata di andata di A/1 di basket maschile il Cremona prossimo avversario dell’ Happy Casa Brindisi vince 94-78 in casa col Varese. Primo quarto, Mc Neace 6-2 Cremona. Beane impatta per Varese, 6-6. Spagnolo, 14-6 Cremona. Harris, 25-14. Cremona prevale 29-18. Secondo quarto, Tinkle 35-24 Cremona. Harris, 37-28. Cremona si impone di nuovo 43-33.

Terzo quarto, Cournooh 45-33 Cremona. Mc Neace, 48-35. Sanogo, 52-35. Spagnolo, 68-49. Miller, Cremona trionfa 72-53. Quarto quarto, Harris 77-57 Cremona. Pecchia, 78-63. Sanogo, 85-69. Cremona vince questo quarto e 94-78 tutta la partita. Migliori marcatori, nel Cremona Harris 22 punti e Spagnolo 16. Nel Varese Gentile 18 punti e Beane 14. Nella quinta giornata di andata Cremona giocherà Sabato 23 Ottobre alle 20 in casa con l’ Happy Casa Brindisi.