Basket: la Fortitudo Bologna vince 87-66 in casa col Pesaro

Terzo quarto, Aradori 43-36 per gli emiliani. Ashley, 45-39. Richardson, 56-43. Bologna trionfa 58-46. Quarto quarto, Gudmundsson 60-48 per gli emiliani. Baldasso, 79-61. Aradori, Bologna vince questo quarto e 87-66 tutta la partita. Successo importante per la Fortitudo. Migliori marcatori, negli emiliani Benzing 23 punti e Ashley 11. Nel Pesaro Moretti 13 punti e Delfino 12. Nella quarta giornata di andata la Fortitudo Bologna giocherà Venerdì 15 Ottobre alle 20,30 a Brindisi.

Nella terza giornata di andata di A/1 di basket maschile la Fortitudo Bologna prossimo avversario dell’ Happy Casa Brindisi vince 87-66 in casa col Pesaro. Primo quarto, Benzing 5-0 per gli emiliani. Moretti tiene in corsa Pesaro, però 18-15 Fortitudo. Ashley, Bologna prevale 20-15. Secondo quarto, Zanotti impatta per i marchigiani 20-20. Richardson, 30-26 per gli emiliani. Benzing, Bologna si impone di nuovo 37-30.