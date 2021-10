Calcio, Serie B: il Lecce alla ricerca della vittoria a Perugia

FRANCESCO LOIACONO - Nella nona giornata di andata di Serie B il Lecce giocherà domani alle 14 al “Via del Mare” col Perugia. Per i salentini si prevede una partita insidiosa. Gli umbri dopo il successo 1-0 al “Curi” con il Brescia cercano una vittoria per avvicinarsi al secondo posto. I giallorossi pugliesi devono ottenere i tre punti per avere ambizioni di promozione diretta in Serie A.

Il tecnico del Lecce Marco Baroni deve rinunciare a Helgason e Benzar infortunati. Esterni Hjulmand e Gargiulo. Regista Strefezza. In attacco Coda e Di Mariano. Nel Perugia l’allenatore Massimiliano Alvini non ha a disposizione Burrai per problemi muscolari e Lisi squalificato. Sulle fasce Ghion e Kouan. Trequartista Carretta. In avanti Falzerano e De Luca.