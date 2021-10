Badisco, il cantautore pugliese pubblica il nuovo singolo 'Fammi mancare'

LECCE - Da oggi, venerdì 22 ottobre, è disponibile in digital download e in rotazione radiofonica “Farmi mancare”, il brano del giovane cantautore salentino Badisco.

“Farmi mancare” non è un semplice brano sull'amicizia, racconta la forte connessione che può esserci tra le persone. Un percorso alla scoperta di quei legami indissolubili che possono donarci energia prestando attenzione a tutti quei rapporti tossici che consumano l’anima.

Il sound, dal sapore fresco e salentino, ci porta alla scoperta del mondo avvolgendoci come il caldo africano della Terra in cui vive la persona a cui è dedicato questo brano. Un mix di radici e contaminazione musicale alla scoperta della propria strada

«Questo brano spero arrivi nonostante gli oltre 7600 km che mi dividono dalla persona a cui ho dedicato queste parole, in Madagascar. “Farmi mancare” perché nella vita per essere davvero uniti e connessi serve anche “farsi mancare”. Sentire la mancanza di qualcuno è fondamentale per costruire un rapporto solido, sincero e significa anche volersi davvero bene. Questo ovviamente non significa però avere un “rapporto di dipendenza” con l’altra persona. Infatti il messaggio che voglio lanciare è proprio di evitare i rapporti tossici che consumano l’anima. Nella vita bisogna saper “dosare” le proprie amicizie ed esserci anche nei momenti di difficoltà, non solo nei momenti di spensieratezza.» – racconta Badisco.

La copertina del singolo rappresenta una figura molto importante nel mondo dei tarocchi: l’eremita. Questa carta rappresenta la ricerca di sé stessi, capire cosa si vuole davvero nella vita ed essere quindi pronti per aprirsi con gli altri. L’eremita cerca il tesoro, il bello della vita. Indica anche la mancanza per qualcuno e il cambiamento. Rappresenta la consapevolezza che va oltre la superficialità.

«In questo preciso momento della mia vita mi sento un po’ un eremita. Con FARMI MANCARE sto cercando il cambiamento, sto mettendo a fuoco ME stesso e la mia musica. Questo singolo è anche la mia dichiarazione d’AMORE a tutte LE PERSONE CHE MI STANNO ACCANTO COSTANTEMENTE E CHE CREDONO IN ME.»

Andrea De Pascalis (in arte “BADISCO”), classe 1996, è un cantautore salentino. Muove i primi passi nella musica fin da bambino, dedicandosi allo studio del canto dall’età di cinque anni. Proprio grazie a questa passione all’età di 18 anni si trasferisce a Milano dove si specializza in musical presso l’accademia “MTS” MUSICAL THE SCHOOL. Si esibisce presso il Teatro della Luna con il Musical “Midsummer Night Circus” e al Teatro Nazionale con “Chapeau”.

A gennaio 2015 esce “Spiegami”, primo inedito dell’artista che, nel giro di poco, sfiora i 100k stream. A dicembre 2016 apre la notte degli Oscar di Vanity Fair. Nell’ agosto 2017 arriva tra i 60 finalisti di Area Sanremo mentre nel 2019 ricopre il ruolo di Freddie Mercury nel musical “Bohemian Rhapsody”. Partecipa anche al talent ”Kenga Magjike” a Tirana, il più grande spettacolo musicale in Albania presentando il suo primo inedito e classificandosi secondo. A luglio 2021 pubblica “Così” seguito da “Farmi mancare”. La voce e la scrittura sono i suoi “strumenti del cuore”.