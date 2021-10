Calcio, Serie B: il Lecce gioca a Brescia

FRANCESCO LOIACONO - Nella decima giornata di andata di Serie B il Lecce giocherà domani alle 18 a Brescia. Per i salentini si prevede una partita molto difficile. I lombardi cercheranno un successo per restare in corsa verso la promozione diretta in serie A. I giallorossi pugliesi dovranno ottenere la vittoria per rilanciarsi dopo il pareggio 0-0 al “Via del Mare” col Perugia.

Il tecnico Marco Baroni dovrà rinunciare a Strefezza per una distorsione alla caviglia e a Gabriel per un problema al braccio sinistro. Esterni Hjulmand e Gargiulo. Regista Olivieri. In attacco Coda e Di Mariano. L’allenatore del Brescia Filippo Inzaghi non avrà a disposizione Ayè e Leris. Sulle fasce Van De Looi e Bisoli. Trequartista Bajic. In avanti Palacio e Spalek.