Calcio, Serie B: il Pisa pareggia, il Benevento vince a Crotone

Gli estensi si impongono 1-0 ad Ascoli. La squadra di Enzo Maresca prevale 2-1 a Cittadella. Il Como vince 1-0 in casa col Pordenone e fa un passo in avanti importante verso la salvezza. Il

Cosenza si aggiudica 3-1 la partita al “San Vito-Luigi Marulla” con la Ternana. Il Monza pareggia 1-1 al “Menti” col Vicenza. La Serie B ritorna Lunedì 1 Novembre con l’undicesima giornata di andata. Alle 12,30 il Benevento cerca i tre punti al “Vigorito” col Brescia per restare in corsa verso la promozione diretta in Serie A.





Alle 15 il Frosinone deve superare allo “Stirpe” il Crotone per una svolta. Il Lecce non ha alternative alla vittoria al “Via del Mare” col Cosenza per avere ambizioni di promozione. La Reggina cerca un successo al “Granillo” con il Cittadella per confermarsi al secondo posto. Il Monza deve imporsi al “ Brianteo” con l’Alessandria per restare in zona play off. La Spal cerca di battere al “Paolo Mazza” il Perugia per avere una continuità di risultati. La Ternana non può commettere un passo falso in Umbria col Como per evitare di finire in zona play out. Il Pisa deve saltare alle 18 “all’ Arena Garibaldi” l’ostacolo Ascoli per conservare il primato. Il Parma cerca di aggiudicarsi la gara interna col Vicenza. Punti importanti per il Pordenone a

Lignano Sabbiadoro con la Cremonese per lasciare l’ultimo posto.