Calcio, Serie C: ok il Monopoli e il Taranto, sconfitta per l'Andria

Nella decima giornata di andata del Girone C di Serie C il Foggia il Monopoli e il Taranto raggiungono al terzo posto con 16 punti la Turris sconfitta 3-2 al “Liguori” dal Campobasso. I dauni pareggiano 1-1 a Bari nel primo derby pugliese. La squadra di Michele Mignani prima a 24 punti vede ridursi da 6 a 4 i punti di vantaggio sul Catanzaro dopo il successo dei calabresi 2-0 a Latina.

Il Monopoli con una rete di Mercadante su rigore al 30’ del primo tempo vince 1-0 al “Veneziani” con la Juve Stabia. Gli jonici nel secondo derby pugliese superano 2-1 allo “Jacovone” l’ Andria. Nel secondo tempo al 7’ i biancazzurri passano in vantaggio con Sabatino. Il Taranto pareggia al 23’ con Saraniti e realizza la rete decisiva al 28’ con Santarpia. La squadra di Ciro Ginestra è ultima con 6 punti. La Virtus Francavilla Fontana perde 1-0 a Palermo e si conferma in zona play off a 14 punti. Per i siciliani determinante il gol di Brunori al 13’ del secondo tempo.