Calcio, Serie C: il Monopoli vince, Foggia e Taranto pareggiano

La Virtus Francavilla Fontana supera 3-0 al “Giovanni Paolo II” il Bari e raggiunge a 17 punti il Foggia e il Taranto. I dauni e gli jonici si dividono la posta in palio allo “Zaccheria”. La gara termina 1-1. Nel primo tempo al 18’ il Taranto passa in vantaggio con Saraniti su rigore. Nella ripresa la squadra di Zdenek Zeman pareggia al 22’ con Petermann.





Primo successo interno per l’Andria. I biancazzurri prevalgono 1-0 al “Degli Ulivi” con la Turris. Decisiva la rete realizzata al 7’ del primo tempo da Venturini. La squadra di Ciro Ginestra lascia a Vibonese e Latina l’ultimo posto. E’ penultima a 9 punti con l’ Acr Messina.

Nell’ undicesima giornata di andata del girone C di Serie C il Monopoli vince 2-1 al “Ceravolo” col Catanzaro ed è terzo in classifica con 19 punti insieme al Palermo. I biancoverdi passano in vantaggio al 16’ del primo tempo con Arena. Raddoppiano al 45’ con Arena. Nel secondo tempo al 30’ i calabresi accorciano le distanze con Carlini. Per la squadra di Antonio Calabro è la prima sconfitta.