Comunali: alle 23 affluenza al 41,65%, oggi si vota fino alle 15

ROMA - La partecipazione è stata quasi ovunque inferiore a quella del 2016, quando però si votava in una sola giornata. Sono 12 milioni gli elettori chiamati alle urne per eleggere i sindaci di oltre 1000 Comuni in tutta Italia.Occhi puntati su Roma e Torino. Coinvolti circa 5 milioni di elettori.Alle 23, alla chiusura della prima giornata di ballottaggi, ha votato il 30,87% a Roma. Al primo turno l'affluenza alla stessa ora era stata del 36,82%, dunque il calo di affluenza nella capitale è stato di oltre 6 punti percentuali. A Latina ha votato in questa prima giornata al ballottaggio il 39,80%; era andato a votare il 46,06% due settimane fa.Si è chiusa con un affluenza del 32,6% la prima giornata del ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco di Torino. Al primo turno era stata del 36,50%.