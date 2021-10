Comunali, Brescia: "M5S conferma due sindaci in Puglia"

BARI - “Il nostro buongoverno non si ferma, il MoVimento 5 Stelle conferma due suoi sindaci in Puglia al ballottaggio. Raimondo Innamorato e Vito Parisi sono stati infatti rieletti alla guida di Noicattaro e Ginosa. Le loro storie e il loro lavoro sono il miglior esempio per il nuovo corso del MoVimento che dovrà essere sempre più radicato sui territori. In questi comuni al primo turno la lista del MoVimento ha ottenuto circa il 20% ed era alleata con liste civiche che hanno superato il 10%. Con determinazione e idee chiare c’è uno spazio per far valere la nostra forza”: così Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato pugliese M5S.