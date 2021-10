Concorso NUE 112- Regione Puglia: al via le domande per 126 posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato

BARI - E’ disponibile, sulla piattaforma https//ripam.cloud, la procedura telematica per l’iscrizione al concorso NUE 112 indetto dalla Regione Puglia. Attraverso il portale Step-One 2019, del suddeto sito, con la Spid, è possibile effettuare la registrazione e la compilazione del modulo elettronico di domanda. Così in una nota Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l’attuazione del Piano Taranto.Il bando - prosegue la nota -, la cui scadenza è fissata per le ore 23:59 del 10 novembre 2021, è finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato n. 126 unità categoria B3, profilo professionale Collaboratore amministrativo-tecnico/Operatore telefonico specializzato, da assegnare alla CUR (Centrale Unica di Risposta) del servizio Numero di emergenza Unico Europeo 112 della Regione Puglia.I requisiti richiesti sono il possesso del diploma della scuola dell'obbligo (licenza media) ed una delle seguenti certificazioni informatiche: E.C.D.L. (European Computer Driving Licence) o Eipass (European Informatics Passport).E’ necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).Il bando integrale è consultabile sul BURP n. 123 del 30 settembre 2021.