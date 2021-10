Bari-Catanzaro: il 'derby' del riscatto in diretta su Rai Sport

(via Ssc Bari fb)





Un confronto reso ancor più interessante per i 4 punti che separano le due squadra e che sarà impreziosito dalla diretta sul canale 57 del digitale terrestre di Rai Sport a partire dalle ore 14.00 di sabato 30 ottobre 2021.

Riscattare è il verbo che accomuna Bari e Catanzaro, impegnate al San Nicola nella sfida di cartello valida per la dodicesima giornata del Girone C di Serie C. Il Bari, per il 3-0 subito al Giovanni Paolo II dalla Virtus Francavilla Fontana e il Catanzaro, per l'1-2 del Ceravolo firmato Monopoli, saranno impegnate in quello che pur per le rispettive quanto diverse collocazioni geografiche di Puglia e di Calabria assume ugualmente i connotati del derby del riscatto.