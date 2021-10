Italia-Svizzera: Olimpico di Roma verso il 100 % della capienza

E' quanto anticipato dalla sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, alla luce della persistente campagna vaccinale che sta contribuendo, negli ultimi giorni, all'aumento della percentuale di immunizzazione della popolazione italiana. Una richiesta che è anche documentata dagli oltre 40.000 biglietti venduti per questa partita.

Italia-Svizzera, in programma alle ore 20.45 di venerdì 12 novembre 2021 quale gara decisiva per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, potrà essere beneficiata della deroga da parte del Governo per la capienza al 100% dello Stadio Olimpico di Roma, sulla base della richiesta inoltrata al Comitato Tecnico Scientifico.